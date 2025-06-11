شاهد بالفيديو.. لحظة انهيار مبنى في بيروت

وقالت وسائل الاعلام في خبر تابعته ، ان "احد مباني منطقة في الضاحية الجنوبية لبيروت انهار على الفور ما أدى الى الحاق اضرار مادية دون تسجيل اية خسائر بشرية".وأضافت "سبق أن تم استهداف المبنى أثناء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على ".