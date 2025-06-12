لحظة تحطم الطائرة الهندية فوق المنازل (فيديو)

وكانت الطائرة المتجهة إلى ، تقل على متنها ما بين 130 إلى 242 راكبا، حسب مصادر مختلفة، ووقع الحادث بعد وقت قصير من إقلاع الطائرة بالقرب من المطار.وذكرت صحيفة "تايمز أوف إينديا" أن الطائرة المتحطمة من طراز 787 وتتبع شركة ، وكانت متجهة إلى .