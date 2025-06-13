أول تعليق أمريكي بعد "القصف الإسرائيلي" على إيران

الأمريكي ، فجر الجمعة، أن بلاده ليست منخرطة بضربات ضد .

وقال روبيو في كلمة له، "لسنا منخرطين بضربات ضد وأولويتنا القصوى هي حماية القوات الأمريكية بالشرق الأوسط".

وأضاف "أبلغتنا بأنها تعتقد أن هذا الإجراء ضروري للدفاع عن نفسها".

ولفت وزير الخارجية الأمريكي الى أن "الرئيس وإدارته اتخذوا جميع الخطوات اللازمة لحماية قواتنا"، مضيفا "إسرائيل قامت بإجراء أحادي الجانب ضد إيران".

وبدأ الجيش "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، بقصف إيران وسماع دوي عدة انفجارات في .