بالفيديو.. صواريخ جديدة على تل أبيب

نيوز- دولي

نشرت وسائل اعلامية، لحظة سقوط صواريخ جديدة على تل ابيب.

وذكرت الوسائل الاعلامية ان "ذلك ادى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة حجم الخسائر البشرية".

وطالب الجيش الإسرائيلي المواطنين بالدخول للمناطق المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.