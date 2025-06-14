بالفيديو.. ليلة مرعبة على الإسرائيليين

– دولي

نشر ناشطون على التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق حالة الرعب التي عاشها الإسرائيليون الليلة الماضية اثر القصف الإيراني على تل ابيب.

واظهر الفيديو الرعب على إسرائيليين وهم يهرعون الى الملاجئ بعد سقوط موجة صواريخ إيرانية استهدفت بشكل دقيق مباني ومجمعات سكنية".