بالفيديو.. انفجار في مدينة آبادان الايرانية

– دولي

ذكرت وسائل إعلامية إيرانية، اليوم السبت، عن انفجار في مدينة آبادان.

ونشرت وسائل الاعلام مقطع فيديو يظهر فيه "تصاعد أعمدة الدخان نتيجة اندلاع حريق اثر الانفجار".

ولم تعرف حتى الان حجم الخسائر الذي سببه هذا الانفجار الذي يرجح انه يكون ناتج عن قصف إسرائيلي على المنطقة.