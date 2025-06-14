بالفيديو.. شاحنة الموساد التي ضبطت في ايران تحمل طائرات مسيرة

ووفقا للناشطين فان "الأمن الإيراني عثر على شاحنة استخدمها عناصر الإسرائيلي لإطلاق الطائرات المسيرة خلال الهجوم على ".واكدت انه "تم توقيف شاحنات تحمل مسيرات كان مقرراً إطلاقها لمهاجمة أهداف داخل إيران".