بالفيديو.. لحظة انطلاق صواريخ إيرانية باتجاه إسرائيل

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي لحظة انطلاق دفعات من الصواريخ الباليستية متوسطة وبعيدة المدى من عدة مواقع في .وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية رفع حالة التأهب القصوى في جميع أنحاء البلاد، مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في أكثر من منطقة.ولم ترد بعد تفاصيل دقيقة حول الأهداف المستهدفة أو حجم الأضرار.وتشير التقديرات الأولية إلى احتمال إطلاق مئات الصواريخ.