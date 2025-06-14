شاهد بالفيديو.. ما سببه القصف الايراني في تل ابيب الان

وجاء الرد الإيراني تحت اسم “عملية الوعد 3”، بعد توجيه ضربة جوية واسعة النطاق استهدفت مواقع نووية وعسكرية داخل ، أسفرت عن مقتل قادة كبار وعلماء نوويين.وتظهر في اللقطات ما سببته الصواريخ في عدد من مناطق تل أبيب وما ألحقته من أضرار بمباني سكنية وعامة.