دمار ومفقودون.. مشاهد من تل أبيب بعد ليلة صاروخية عنيفة (صور)

نيوز-دوليات



تواصل فرق الدفاع المدني والإنقاذ الإسرائيلية اعمال البحث في المباني المدمرة بعد ليلة صاروخية عنيفة اشعلتها في وسط تل ابيب.



وارتفع عدد القتلى الإسرائيليين الى 10 قتلى واصابة 240 شخصا، في الهجوم الذي يعد الأكثر تدميريا حتى الان على وذلك لاستخدام رؤوس حربية ثقيلة رغم اطلاق عدد صواريخ اقل، حتى وصل ثقل احد رؤوس الصواريخ الحربية الى 1.5 طن.







