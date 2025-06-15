تقل 6 أشخاص.. تحطم طائرة مروحية جديدة في الهند (فيديو)

ونقلت الوكالة عن مسؤول قوله إن الطائرة كانت قد اختفت في منطقة جوريكوند قبل العثور عليها.وقال رئيس وزراء الولاية بوشكار سينج دامي في منشور عبر منصة إكس إن قوة الاستجابة للكوارث بالولاية والإدارة المحلية وفرق الإنقاذ الأخرى تواصل تنفيذ عمليات الإغاثة والإنقاذ.ونقلت قناة إنديا توداي عن مسؤولين قولهم إن الطائرة المروحية انحرفت عن مسارها بسبب سوء الأحوال الجوية.