ازدحام في محطات الوقود بطهران بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران (فيديو)

وبحسب مقطع مصور اطلعت عليه ، فقد شهدت محطات الوقود بالعاصمة الإيرانية ، ازدحاما بعد الهجمات الإسرائيلية على .وهاجمت " " في وقت مبكر من فجر اليوم الأحد، مستودع النفط الرئيسي في العاصمة الإيرانية، ما أدى إلى حدوث انفجارات ضخمة، كما ضربت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع في طهران مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وفق ما نقلت تايمز عن مصادر إيرانية وإسرائيلية.