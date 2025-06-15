بالفيديو.. انفجار قرب الإمام الرضا في مشهد

ولم تعرف حتى الان طبيعة الانفجار، الا ان وسائل إعلامية إيرانية أعلنت ان بدأت بتنفيذ عمليات تفجير لسيارات مفخخة داخل .الا ان وسائل إعلامية أخرى ذكرات ان الانفجار ناجم عن قصف لمطار مشهد.