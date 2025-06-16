شاهد بالفيديو.. التلفزيون الإيراني بعد القصف

– دولي

نشرت وسائل إعلامية إيرانية، مقطع فيديو للتلفزيون الإيراني بعد تعرضه الى قصف.

وظهر مقطع الفيديو ما خلفه القصف الإسرائيلي على مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي.

وذكر بيان للتلفزيون الإيراني ان "العدو الإسرائيلي يريد إسكات صوت الشعب الإيراني باستهداف ".