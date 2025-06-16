بالفيديو.. ايران تتوعد: قسما أنها ليلة لم تحدث مثلها من قبل

– دولي

توعدت في مقطع فيديو نشر على وسائل إعلامية ومنصات إيرانية بليلة قاسية على .

وكتبت وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجاتماعي على مقطع الفيديو (لاتذهبو بعيدا.. قسما أنها ليلة لم تحدث مثلها من قبل)".