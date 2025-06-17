وذكرت تقارير إعلامية، ان "إجلاء 60 شخصا من سكان إلى الفنادق بعد تضرر منازلهم من صواريخ ".وتابعت، انه " إجلاء 1300 من سكان بيتح تكفا ونحو 300 من سكان تل أبيب إلى الفنادق".وتستمر الحرب الايرانية الإسرائيلية بوتيرة متصاعدة بين الطرفين بعد الهجمات التي شنها الكيان على واستمر الرد من القوات الإيرانية.وأعلن الحرس الثوري الإيراني في وقت سابق عن استهداف الكيان الصهيوني بهجمات صاروخية إصابة أهدافها بصورة مباشرة".