وجاء في بيان للحرس الثوري " لكم أيها القادة والمقاتلون الأوفياء في الفضائية للحرس الثوري الإيراني، الموجة الحادية عشرة من عملية صادق 3 الفخورة باستخدام صواريخ فتح من الجيل الأول؛ بداية نهاية الدفاع الأسطوري للجيش الصهيوني وفوضى وتدمير الصهاينة الأشرار".وأضاف "الليلة، صواريخ فتح القوية والقادرة على المناورة، والتي اخترقت الدرع الصاروخي، هزت مراراً وتكراراً ملاجئ الجبناء الصهاينة، وأرسلت رسالة قوة إلى حليفتها المحرضة على الحرب، تل أبيب، الغارقة في الخيالات والأوهام الفارغة".