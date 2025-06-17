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الحرس الثوري يعلن اختراق الدرع الصاروخي لـ"إسرائيل"
دوليات
2025-06-17 | 19:57
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
2,929 شوهد
أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، عن اختراق الدرع الصاروخي لـ"إسرائيل".
وجاء في بيان للحرس الثوري "
مبارك
لكم أيها القادة والمقاتلون الأوفياء في
القوة الجوية
الفضائية للحرس الثوري الإيراني، الموجة الحادية عشرة من عملية صادق 3 الفخورة باستخدام صواريخ فتح من الجيل الأول؛ بداية نهاية الدفاع الأسطوري للجيش الصهيوني وفوضى وتدمير الصهاينة الأشرار".
وأضاف "الليلة، صواريخ فتح القوية والقادرة على المناورة، والتي اخترقت الدرع الصاروخي، هزت مراراً وتكراراً ملاجئ الجبناء الصهاينة، وأرسلت رسالة قوة
إيران
إلى حليفتها المحرضة على الحرب، تل أبيب، الغارقة في الخيالات والأوهام الفارغة".
وتابع البيان "أثبت الهجوم الصاروخي الليلة أننا اكتسبنا السيطرة الكاملة على سماء الأراضي المحتلة، وأصبح سكانها عاجزين تماما عن الدفاع عن أنفسهم في وجه الهجمات الصاروخية الإيرانية".
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