ترامب: أمر كبير قادم الأسبوع المقبل

وقال في تصريح تابعته ، "قد أقوم بضرب المنشآت النووية وقد لا أقوم بذلك وكان على التفاوض معنا سابقا"، مشيرا الى ان "الأمر بات متأخرا جدا لكن لا يزال هناك وقت لوقف الحرب".وأضاف "لم يعد لدى إيران أي دفاعات جوية ولا أعلم إلى متى سيصمدون"، لافتا الى ان " سيطرت على أجواء إيران بشكل تام وهي تبلي بلاء حسنا".وذكر ان "الإيرانيين تواصلوا معنا وقد سئمت هذا الوضع وأريد استسلامها غير المشروط"، لافتا الى ان "الأمر بات متأخرا جدا لكن لا يزال هناك وقت لوقف الحرب".وأشار الى ان "ما يحصل الآن لا يماثل أي خطوات اتخذناها ضد إيران في السابق ولن نقبل بدولة تهدد بالتدمير"، موضحا ان "الإيرانيين يواجهون مشكلة حقيقية وقد اقترحوا القدوم إلى ".واكد ان "الأسبوع المقبل سيكون حاسما في ما يتعلق بإيران وربما يحدث ذلك قبل نهاية الأسبوع".