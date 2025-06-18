مسيرات وصواريخ وصفارات انذار.. ليلة عصيبة في اسرائيل

وقالت الجبهة في بيان، ان "صفارات الانذار تدوي بسبب تسلل مسيرات مرتين في شمال اسرائيل".من جانبه، اكد الجيش الإسرائيلي، "اعتراض مسيرة أطلقت من "، مشيراً الى انه "يمكن للإسرائيليين في الشمال الخروج من الملاجئ".وتابع، ان "منظومات دفاع جوي أمريكية اعترضت الدفعة الصاروخية الإيرانية الأخيرة"، مردفاً انه " اعترض مسيرتين أطلقت من نحو منطقة الأغوار".بدورها، اشارت صحيفة العبرية، الى انه "نحقق في إطلاق إيران قبل ساعات على صاروخا برأس متفجر أكبر من صاروخ 3".وتابعت، انه "ندرس إذا كان الصاروخ الذي سبب دمارا كبيرا في بات يام يحمل رأسا متفجرا معدلا"، مبينة ان "صاروخ خرمشهر الذي أطلقته إيران على إسرائيل يحمل أكثر من طن من المتفجرات".