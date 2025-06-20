بالفيديو.. هكذا بدت حياة الإسرائيليين خلال القصف الإيراني

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، صورا ومقاطع فيديو تظهر فيها لحظة اختباء الإسرائيليين داخل احد الملاجئ خلال قصف إيراني على تل ابيب.

واظهرت مقاطع الفيديو حالة الخوف والذعر التي أصيب بها الاسرائيليين وهم يختبئون خشية من القصف.