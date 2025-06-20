لحظة سريالية.. انهيار مبنى بحضور نتنياهو لموقع قصف سوروكا (فيديو)

واظهر مقطع فيديو نتنياهو وهو يتحدث لاحدى الوسائل الإعلامية من موقع دمار الضربة الإيرانية قرب مستشفى سوروكا، لتسمع من خلفه أصوات سقوط وانهيار أجزاء من احد المباني لتقط حديث وتجبره على التلفت الى الخلف بنظرة خاسرة صوب الدمار المحيط به.