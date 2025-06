صواريخ إيرانية تستهدف "القناة 14 الإسرائيلية"

وذكر موقع نور نيوز، إن "الحرس الثوري استهدف مقر البث الميداني للقناة 14 الصهيونية في بصواريخ سجيل 3 بعد مسبق".وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الخميس، أنه سيستهدف القناة 14 الإسرائيلية.فقد نشر الحرس الثوري بلاغاً قال إنه إنذار لموظفي شبكة "Now 14" أي القناة 14 الإسرائيلية.وقال: "إلى جميع موظفي شبكة "Now 14" الإرهابية التابعة للنظام الصهيوني تُعرف شبكة "Now 14"، التي لطالما دعمت سياسات المجرمين والقتلة مثل نتنياهو، بأنها مركز يدعم الإرهاب، وتُعتبر هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة الإيرانية"، وفقاً لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية.كما تابع بلاغ الحرس: "في الأيام المقبلة، ستكون هذه الشبكة هدفاً لهجمات صاروخية إيرانية. لذلك، من الضروري إخلاء مباني هذه الشبكة الإرهابية في أسرع وقت ممكن وعدم العودة إليها".أيضاً نشر خريطة وحدد فيها تماماً المقصود.أما مكاتب قناة "سي 14" الإسرائيلية التابعة لليمين الإسرائيلي، فتقع في مدينة موديعين، وفقاً لموقع "israj.media".