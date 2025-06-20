بوتين: دفاعنا عن حق إيران ببرنامجها النووي السلمي بالأفعال وليس بالكلام

وقال خلال جلسة عامة على هامش الاقتصادي الدولي: "كما تعلمون، نحن على اتصال مع كل من وأصدقائنا الإيرانيين. ولدينا بعض المقترحات بمشاركتنا".وأشار بوتين إلى أن لا تسعى للوساطة في تسوية الصراع بين "إسرائيل" وإيران لكنها تطرح أفكارها الخاصة، مشيرا إلى أنه من الممكن إيجاد حلول مقبولة لطهران وتل أبيب في حل الصراع وهناك أرضية مشتركة محتملة للتسوية.وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده "تدعم دائماً في جهودها المتعلقة بالبرنامج النووي السلمي".وشدد قائلاً إن "روسيا تدافع عن حق إيران في الطاقة النووية السلمية ليس بالكلام بل بالأفعال".