أضرار كبيرة خلفتها مسيرة إيرانية في بيسان شمالي إسرائيل (فيديو)

– دوليات



تداولت مواقع إخبارية مقطع فيديو يبين حجم الأضرار التي لحقت ببناية استهدفتها طائرة إيرانية مسيرة في منطقة بيسان شمالي .

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، طيران 10 مسيرات إيرانية في الأجواء الإسرائيلية، فيما سقطت إحداها في منطقة بيسان مخلفة أضرار مادية كبيرة.