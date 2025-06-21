واشنطن تبدأ رحلات مغادرة الأميركيين من إسرائيل

وحث هاكابي، المواطنين الأميركيين والمقيمين الدائمين بصورة قانونية في والضفة الغربية من الراغبين في الحصول على مساعدة الحكومة في المغادرة على ملء استمارة على موقع الوزارة على الإنترنت.يأتي هذا الإعلان في سياق عمليات إجلاء تقوم بها عدة دول لمواطنيها من إسرائيل، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية بسبب الهجمات العسكرية المتبادلة بين إسرائيل وإيران. ومن بين الدول التي بدأت عمليات الإجلاء هولندا، ، ، ، ، ، بولندا، التشيك، سلوفاكيا، .