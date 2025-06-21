بالفيديو.. هكذا تغتال "الموساد" في طهران

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالت إنه لعملية اغتيال نفذها جهاز "الموساد" في العاصمة الإيرانية .

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وبحسب تلك المواقع فإن هذه العمليات استهدفت قيادات ايرانية.

ومنذ فجر الجمعة (13 حزيران 2025) تعيش المنطقة تصعيداً خطيراً، بعد إن أقدمت " " على شن غارات جوية على ، استهدفت خلالها قادة بارزين وعلماء نوويين ومحطات نووية، لترد بساعات، بمئات الصواريخ التي استهدفت عمق تل أبيب.