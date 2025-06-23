إعلام إسرائيلي: إصابة مباشرة لصاروخ إيراني في شركة الكهرباء في جنوب إسرائيل (فيديو)





وأضافت الشركة، "اضطرابات في تزويد الكهرباء بعد سقوط صاروخ قرب منشأة تابعة لنا جنوبي إسرائيل". وقال الشركة في بيان عاجل نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، "إصابة منشأة استراتيجية تابعة للشركة في جنوب ".وأضافت الشركة، "اضطرابات في تزويد الكهرباء بعد سقوط صاروخ قرب منشأة تابعة لنا جنوبي إسرائيل".

كما أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي: "انقطاع الكهرباء عن 8 آلاف منزل في أسدود بعد القصف الصاروخي الإيراني".



من جهتها، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية: "اندلاع حرائق في مناطق مفتوحة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن عمليات اعتراض الصواريخ".