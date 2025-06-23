شاهد.. الدوحة تحت القصف الإيراني

– دولي

نشرت وسائل إعلامية، اليوم الاثنين، فيديو ظهر فيه لحظة تعرض قواعد أميركية في الى قصف بالصواريخ.

واظهر الفيديو وابل من الصواريخ وهي تسقط على قاعدة اميركية في .