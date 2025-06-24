إخلاء فوري لبعض المناطق.. مشاهد من الدمار في الصين بسبب الفيضانات

وطُلب من سكان بعض المدن إلى مناطق مرتفعة بعد أن فاضت عدة أنهار نتيجة أيام من الأمطار في الصينية، التي تقع في الطرف الجنوبي الغربي من حزام الأمطار الموسمية الممتد حتى .وقد أصدرت مدينتان تقعان على ضفاف – كونغجيانغ ورونغجيانغ – ويبلغ عدد سكان كل منهما أكثر من 300,000 نسمة، تعليمات للسكان القاطنين على ضفاف الأنهار والمناطق المنخفضة بالإخلاء والفرار يوم الثلاثاء، مع استمرار ارتفاع منسوب المياه بسرعة.