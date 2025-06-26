طهران: لم نطلب وقف إطلاق النار والأضرار التي لحقت بمنشآتنا كبيرة

أكد ، الخميس، أن بلاده لم تطلب وقف إطلاق النار بل الكيان الصهيوني هو من طلب، فيما أشار الى أن الأضرار التي لحقت بمنشآت بلاده النووية كبيرة.

وقال عراقجي في كلمة له، "لم نطلب وقف إطلاق النار بل الكيان الصهيوني هو من طلب ذلك".

وأضاف "أخبرت طرفا أوروبيا أن يوضح للكيان الصهيوني أن أي خرق لوقف إطلاق النار سيواجه برد فوري منا".

ولفت عراقجي "لا ينبغي أخذ بعض التكهنات بشأن استئناف المفاوضات مع على محمل الجد"، مضيفا "الأضرار التي لحقت بمنشآتنا النووية كبيرة وجدية".



وفي (24 حزيران 2025) دخل وقف إطلاق النار بين و" " حيّز التنفيذ وأعلن عنه الرئيس الأمريكي ، ويقضي بوقف الأعمال القتالية والتي بدأتها "تل أبيب" حزيران بقصف ومدن أخرى.