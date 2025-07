أوكرانيا تفرض عقوبات على خمس شركات صينية

ونُشر نص على موقع مكتب متضمنا الشركات التالية:-شركة نينغبو بلين ماشينري (NINGBO BLIN Machinery Co) المصنعة والمصدرة لمعدات تشغيل المعادن-شركة شينزين جيندوبانغ تكنولوجي (Shenzhen Jinduobang Technology Co) المتخصصة في إنتاج وبيع الرقائق الإلكترونية-شركة شينزين تكنولوجي (Shenzhen Royo Technology Co) العاملة في مجال تطوير البرمجيات والأجهزة ودمج أنظمة الكمبيوتر-شركة سوتشو إيكود بريسيجن مانوفاكتشرينغ (Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co) المنتجة لقطع غيار المعدات الطبية وصناعات والمركبات-شركة سنترال سيلك رود إنترناشيونال تريد (Central Asia Silk Road International Trade)تتضمن العقوبات تجميد الأصول في أوكرانيا، وإلغاء التراخيص والزيارات الرسمية، وحظر نقل حقوق الملكية الفكرية، وإنهاء الاتفاقيات التجارية وتبادلاتها الثقافية والتعاون العلمي، فضلا عن سحب جميع الحكومية الأوكرانية.