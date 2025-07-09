Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
بعد إغلاق دام 13 عاما.. المغرب يفتح سفارته في سوريا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

بريطانيا تجدد عرضها على لبنان.. أبراج مراقبة للحدود مع إسرائيل

دوليات

2025-07-09 | 11:52
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بريطانيا تجدد عرضها على لبنان.. أبراج مراقبة للحدود مع إسرائيل
96 شوهد

عرضت المملكة المتحدة، رسمياً على لبنان، تثبيت أبراج مراقبة على طول الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وتسليمها للجيش اللبناني لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وضمان تنفيذ القرار "1701"، أسوة بأبراج شبيهة قد ثبتتها خلال السنوات العشر الماضية على الحدود مع سوريا.

وينتشر الجيش اللبناني إلى جانب قوات حفظ السلام الأممية العاملة في الجنوب (اليونيفيل) في المنطقة الحدودية مع إسرائيل، ويتمسك لبنان بالتمديد لولاية بعثة اليونيفيل، وتعهد بنشر 10 آلاف جندي في المنطقة الحدودية، ويقول إن استمرار احتلال إسرائيل لخمس نقاط بالحد الأدنى داخل الأراضي اللبنانية، يحول دون استكمال الجيش لانتشاره في المنطقة.
وتلقى لبنان العرض خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى بيروت يوم السبت الماضي. وقالت مصادر وزارية واسعة، إن الجانب البريطاني عرض توسعة أبراج المراقبة التي شيدها في مناطق شمال وشرق لبنان على الحدود مع سوريا، إلى الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وتسليمها للجيش اللبناني لتعزيز قدراته على المراقبة، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية.
وقالت المصادر إن لبنان لم يرفض العرض، لكنه أبلغ الجانب البريطاني أن المطلوب الآن، قبل البحث بأي تفاصيل أخرى، هو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات الإسرائيلية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط المحتلة.
وشدّدت المصادر على أن المنطقة الحدودية تحتاج إلى الاستقرار، وضمانة الأمن فيها، وانسحاب إسرائيل منها، قبل الدخول في أي خطوات عملية في ظل التوتر القائم.
ولم تنف البعثة الدبلوماسية للمملكة المتحدة في بيروت هذه المعلومات، كما لم تؤكدها.
وقال متحدث باسم السفارة البريطانية: "تربط المملكة المتحدة شراكة ثنائية راسخة وقوية مع الجيش اللبناني، ومن خلال هذه المساعدة، تدعم المملكة المتحدة الحكومة اللبنانية في بناء الأمن والاستقرار، على أساس أن الجيش اللبناني القوة العسكرية الشرعية الوحيدة للدولة اللبنانية".
وأشار إلى أن المملكة المتحدة قدمت أكثر من 115 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2012 لدعم الجيش اللبناني بالبنية التحتية والمركبات والتدريب والمعدات، ولإنشاء أفواج الحدود البرية".
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون استقبل لامي في قصر بعبدا يوم السبت الماضي، وشكر بريطانيا على الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني، لا سيما بناء أبراج المراقبة على الحدود وتجهيزها، وأفادت الرئاسة اللبنانية بعد الاجتماع بأن عون أكد ترحيب لبنان بأي مساعدة من شأنها أن تعزز الاستقرار على الحدود الجنوبية، وتمكّن الجيش والقوات الدولية من القيام بالمهام المشتركة بينهما.

ودعا الرئيس عون إلى الضغط على إسرائيل لسحب قواتها وتقديم الضمانات اللازمة لعدم تكرار الاعتداءات على لبنان، والتقيد بالقرار 1701 بكل مندرجاته، حسب بيان الرئاسة اللبنانية.
تعزيز الأمن
ويُنظر إلى أبراج المراقبة البريطانية على أنها تعزيز للأمن في المنطقة الحدودية، بما يتيح للجيش اللبناني واليونيفيل قدرات إضافية على المراقبة والتقصي وتوثيق الخروقات من الطرفين، والتعامل معها من الضفة اللبنانية وفق القانون والتفويض السياسي، والإبلاغ عنها وفق الآلية المعتمدة عبر اللجنة الخماسية (تضم اليونيفيل وممثلين عن جيش كل من لبنان وإسرائيل والولايات المتحدة وفرنسا) في حال الخروقات من الجانب الإسرائيلي، للتعامل معها عبر اللجنة، وعليه، يهدف المشروع لضمان تنفيذ واحترام القرار 1701، ومراقبة أي مظاهر مسلحة على الجانبين.
ولم تتم مناقشة التفاصيل المرتبطة بهذه الأبراج، كون الأمر لا يزال في إطار العرض، وفقاً لما قالته المصادر، وسط تقديرات بأن تكون مختلفة تقنياً من ناحية المواصفات عن تلك المثبتة على الحدود الشمالية والشرقية، بالنظر إلى اختلاف المنطقة جغرافياً.
ويتوقع أن تُحال التفاصيل التقنية إلى قيادة الجيش، بعد موافقة الحكومة اللبنانية في وقت لاحق على العرض.
عرض قديم يتجدد
وليس هذا العرض هو الأول من نوعه من بريطانيا لتوسيع أبراج المراقبة البريطانية إلى الجنوب، إذ ترددت معلومات عن عرض مشابه خلال مفاوضات وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل خلال الحرب الموسعة بين سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين.
رفض حزب الله وعوائق تقنية
واصطدم النقاش السابق حول عرض بريطاني بتشييد أبراج مراقبة وتسليمها للجيش اللبناني في الجنوب، بعاملين، أولهما سياسي يتمثل في حزب الله الذي رفضه في ذلك الوقت، وبعامل آخر تقني، يتمثل في أسئلة حول الكاميرات المثبتة عليها أو في المراكز العسكرية، إلى أي وجهة ستكون موجهة؟ وهل ستكون موجهة باتجاه الحدود مع إسرائيل، أم باتجاه العمق اللبناني فقط، أم بالاتجاهين؟ بالنظر إلى شكوك لبنانية حول رفض إسرائيل أن تكون موجهة باتجاه حدودها.
وقالت المصادر الوزارية اللبنانية إن جميع تلك النقاشات لم تحصل الآن بعد، لافتة إلى أن الدولة اللبنانية لم تفاتح حزب الله أصلاً بالفكرة، ولم يتم الخوض بنقاشات تقنية، مشددة على أن الأولوية اللبنانية في هذا الوقت، وقبل الخوض بأي نقاشات، تتمثل في تثبيت الاستقرار، وضمانة تنفيذ الاتفاقات الدولية لتجنب أي مشاكل في المنطقة الحدودية مع إسرائيل.
>> تابع قناة السومرية على منصةX 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ ابراهيم الدليمي، أمين عام حزب العمران - الحلقة ١٣ | season 1
16:00 | 2025-07-09
Play
الشيخ ابراهيم الدليمي، أمين عام حزب العمران - الحلقة ١٣ | season 1
16:00 | 2025-07-09
من الأخير
Play
من الأخير
ميركاتو المرشحين.. الأسعار نار...! - حلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-09
Play
ميركاتو المرشحين.. الأسعار نار...! - حلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-09
Play
العراق في دقيقة 09-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-09
Live Talk
Play
Live Talk
كيف تثبت النساء مكانتهن في الفنون القتالية؟ - الحلقة ٦٩ | 2025
10:30 | 2025-07-09
Play
كيف تثبت النساء مكانتهن في الفنون القتالية؟ - الحلقة ٦٩ | 2025
10:30 | 2025-07-09
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
Play
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
Play
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
Play
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
Play
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-08
Play
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
Play
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
الأكثر مشاهدة
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
الشيخ ابراهيم الدليمي، أمين عام حزب العمران - الحلقة ١٣ | season 1
16:00 | 2025-07-09
Play
الشيخ ابراهيم الدليمي، أمين عام حزب العمران - الحلقة ١٣ | season 1
16:00 | 2025-07-09
من الأخير
Play
من الأخير
ميركاتو المرشحين.. الأسعار نار...! - حلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-09
Play
ميركاتو المرشحين.. الأسعار نار...! - حلقة ٣٠ | الموسم 2
15:00 | 2025-07-09
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-09
Play
العراق في دقيقة 09-07-2025 | 2025
12:30 | 2025-07-09
Live Talk
Play
Live Talk
كيف تثبت النساء مكانتهن في الفنون القتالية؟ - الحلقة ٦٩ | 2025
10:30 | 2025-07-09
Play
كيف تثبت النساء مكانتهن في الفنون القتالية؟ - الحلقة ٦٩ | 2025
10:30 | 2025-07-09
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
Play
الإمام الحسين وأخوه العباس أئمة خير وعطاء! - الحلقة ٢ | الموسم 3
08:00 | 2025-07-09
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
Play
بغداد ساحة الميدان - الحلقة ٦٧ | الموسم 8
05:00 | 2025-07-09
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
Play
عاشوراء.. دمعةٌ تحرس الفكرة - حلقة ١٠ | الموسم 7
16:00 | 2025-07-08
جات بالليل
Play
جات بالليل
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
Play
30 ثانية 8-7-2025 | 2025
13:00 | 2025-07-08
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-08
Play
نشرة ٨ تموز ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-07-08
استديو Noon
Play
استديو Noon
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
Play
سباق مع نون 8-7-2025 | 2025
07:00 | 2025-07-08
اخترنا لك
بعد إغلاق دام 13 عاما.. المغرب يفتح سفارته في سوريا
16:01 | 2025-07-09
الحكومة السورية ترفض "التقسيم أو الفدرالية"
15:44 | 2025-07-09
ترامب يتحدث عن "فرصة كبيرة" لوقف إطلاق النار في غزة
15:31 | 2025-07-09
حماس تكشف عن "تعنت إسرائيلي" بالمفاوضات
15:16 | 2025-07-09
فضيحة تضرب "إسرائيل".. وزير يرقص بليلة تشييع جنود
15:05 | 2025-07-09
ترامب يكشف عن طلب أوكرانيا الحصول على أنظمة "باتريوت"
14:28 | 2025-07-09

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.