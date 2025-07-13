حادث "غير عادي" قرب محطة زاباروجيه النووية في اوكرانيا

وأوضح البيان أن "العدد الكبير من الطلقات النارية التي سمعت لمدة ساعة تقريبا ابتداء من العاشرة مساء بالتوقيت المحلي كان غير عادي"، مضيفا أن الوكالة تقوم بجمع معلومات إضافية حول ذلك الحادث.ووفقا للتقرير، أحصى فريق الخبراء ما مجموعه عدة مئات من طلقات الأسلحة الصغيرة، وخلال جولة صباحية في المنطقة، وجد الخبراء العديد من علب الخراطيش ذات العيار الصغير مبعثرة على الأرض بالقرب من الوحدتين 5 و6. ولم يعثر الخبراء على أي آثار لأضرار لحقت بالمبنى.ونقل البيان عن للوكالة قوله إن "مثل هذا النشاط العسكري في محطة طاقة نووية رئيسية أو بالقرب منها غير مقبول على الإطلاق".

يذكر أنه في مساء يوم السبت، صرح ، رئيس لجنة المعنية بقضايا السيادة والرئيس المشارك لمجلس التنسيق لدمج المناطق الجديدة، لوكالة " " بأن القوات الأوكرانية فتحت نيران المدفعية على بلدة كامينكا دنيبروفسكايا الواقعة بالقرب من محطة الطاقة النووية.

وفي ليلة الجمعة الماضية، أصابت طائرة "كاميكازي" انتحارية بدون تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية مبنى إدارة مدينة إنرغودار، وهي بلدة تابعة لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وفقا لما ذكره البلدة بوخوف. وخلال زيارة إلى إنرغودار يوم السبت الماضي، تم اصطحاب أعضاء فريق المتمركز في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه إلى مكان الحادث وتمكنوا من رؤية بعض الأضرار التي لحقت بأعلى المبنى، والتي نجمت عن ضربة طائرة بدون طيار.