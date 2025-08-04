مسؤول بمكتب نتنياهو: سنحتل قطاع غزة وتم اتخاذ القرار

وقال مسؤول كبير في الإسرائيلي ، الإثنين: "تم اتخاذ القرار.. سنحتل قطاع ".

كما كشفت القناة 12 الإسرائيلية أن "نتنياهو يميل إلى توسيع هجوم غزة والاستيلاء على القطاع بأكمله".



من جهتها، نقلت صحيفة " " عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إذا كان احتلال قطاع غزة لا يناسب (إيال زمير) فليقدم استقالته".



وأضاف المسؤولون: "ستكون هناك عمليات أيضا في المناطق التي يوجد فيها رهائن"، وأوضحوا: "القرار اتُخذ، وذاهبون لاحتلال كامل لقطاع غزة".



وعلق عضو كاريف على هذا الإعلان، بالقول إن "قرار احتلال قطاع غزة حكم بالإعدام على الرهائن الأحياء وكارثة أمنية وإنسانية ودبلوماسية".