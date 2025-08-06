واشنطن تحضر لقرار أممي يخص الشرع

وقال موقع إن وزعت مشروع قرار على المملكة المتحدة وفرنسا يدعو إلى شطب اسم الشرع، ووزير الداخلية السوري أنس من قائمة العقوبات الأممية الخاصة بمكافحة الإرهاب المفروضة على تنظيم القاعدة وتنظيم " " وهي عقوبات تستلزم الحصول على إذن خاص من للسفر الدولي.

ويشمل توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في ، كما يتضمن استثناء محدودا على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج.



وكانت النسخة الأولى من المشروع الأمريكي تتضمن رفع اسم من قائمة العقوبات حسبما أوضحت المصادر الدبلوماسية، لكن عدلت النص بعد توقع اعتراض بعض أعضاء ، وبينهم ، وستسعى بدلًا من ذلك إلى رفع اسم الجماعة عبر التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية.