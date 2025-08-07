غارة إسرائيلية تستهدف سيارة عند حدود لبنان مع سوريا.. حصيلة

استهدفت غارة إسرائيلية، الخميس، سيارة عند الحدود مع اسفرت عن شهداء وجرحى.

وقالت "سقوط 6 شهداء و10 جرحى إثر غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق المصنع عند الحدود ـ السورية".

وتستمر " " بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع منذ سريانه في 27 2024، حيث خرق الجيش الإسرائيلي هذا الاتفاق أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، فيما يؤكد " " التزامه الكامل بالاتفاق.



