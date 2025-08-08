هزة أرضية ثانية تضرب الإمارات

وأشار للأرصاد، في بيان له، إلى أن "الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير".وأمس، أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية عن رصد هزة أرضية ضربت دولة الإمارات، مساء الخميس، بلغت قوتها 3.44 درجة على مقياس ريختر.ووفقا للهيئة، فقد سجلت محطات للرصد الزلزالي التابعة لها وقوع الزلزال عند الساعة 11:03:52 مساء، وعلى بعد نحو 11 كيلومترا من منطقة .وأكدت الهيئة أن "الموقع المحدد للهزة يقع داخل الأراضي الإماراتية، مشيرة إلى أن قوة الزلزال تعتبر ضعيفة نسبيا".وكانت محطات سجلت هزة بقوة 2.0 درجة في خورفكان، الثلاثاء، وقد شعر بها بعض السكان بشكل طفيف، دون أن تسجل أي أضرار أو تأثيرات ملموسة.