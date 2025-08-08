للعام الثاني على التوالي.. اسم "محمد" الأكثر انتشارًا بين المواليد الذكور في إنجلترا وويلز

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 5721 طفلاً أُطلق عليهم اسم "محمد" في عام 2024، في حين جاء اسم "Noah" في المرتبة الثانية بعدد 4139 طفلاً.ولفت المصدر إلى أن الإحصاءات احتسبت كتابة واحدة للاسم العربي هي "Muhammad"، بينما أُطلق نفس الاسم على 1760 مولوداً بطريقة كتابة مختلفة هي "Mohammed"، ما يرفع إجمالي عدد المواليد الجدد الذين حملوا الاسم إلى 7481 طفلاً.وحلت أسماء (3492 مولوداً)، وآرثر (3368 مولوداً)، وليو (3324 مولوداً) في المراكز التالية بين أسماء الذكور.أما بالنسبة للفتيات، فكان اسم "أوليفيا" هو الأكثر شعبية بواقع 2761 مولودة، بعد أن كان الأكثر تفضيلاً أيضاً في 2023، حيث أُطلق على 2906 فتيات.وتشير دراسة فرنسية حديثة إلى أن اسم النبي "محمد" هو الأكثر شعبية بين أسماء الذكور على مستوى العالم، وفقاً للباحثة ستيفاني رابوبورت التي أشارت إلى أن الاسم يعني "الشخص الجدير بالحمد والثناء"، ويُطلق عادة على الابن الأكبر في العائلات العربية المسلمة.وفيما يخص الأسماء الأنثوية على المستوى العالمي، يحتل اسم "ماري" المرتبة الأولى، وهو اسم يعود إلى ، أم النبي ، ويعني "قطرة الماء" في اللغة العبرية أو "المحبوبة" في المصرية القديمة.