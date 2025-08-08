الصفحة الرئيسية
التالي
رحال
من
07:30 PM
الى
08:30 PM
LIVE
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536439-638902712196454639.jpg
لماذا يدعم ترمب قرار إسرائيل بالسيطرة على غزة؟.. هذه التفاصيل
دوليات
2025-08-08 | 13:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
220 شوهد
في ظل الاستياء والغضب والإدانة العربية والدولية لقرار الحكومة الإسرائيلية فرض سيطرتها العسكرية على قطاع غزة بالكامل، في خطوة تُمثّل تصعيداً كبيراً في الصراع الدائر مع «حماس»، ثارت التساؤلات حول الأسباب وراء موقف
الإدارة الأميركية
الداعم لإسرائيل، ودوافع الرئيس
دونالد
ترمب في إعطاء الضوء الأخضر لحكومة
بنيامين نتنياهو
في أن تفعل ما تشاء، رغم العواقب الوخيمة التي قد تُسفر عنها هذه العملية.
وظهر جلياً دعم الرئيس ترمب لخطة
إسرائيل
لاستعادة غزة، من خلال تصريحات وأفعال تعكس استمراراً لموقف إدارته
المؤيد
لإسرائيل. ففي مؤتمر صحافي يوم الأربعاء الماضي، صرّح ترمب بأن القرار «يعود لإسرائيل إلى حد كبير»، مؤكداً أن
الولايات المتحدة
ستدعم احتياجات إسرائيل الأمنية، مع ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكرّر وزير الخارجية
ماركو روبيو
الأميركي هذا الموقف، قائلاً: «إن إسرائيل أدرى بما تحتاج إليه لأمنها».
وبالإضافة إلى ذلك، أفادت منشورات على موقع "إكس" بأن إدارة ترمب منحت إسرائيل "حرية التصرف" في غزة، ما يُشير إلى نهج عدم التدخل الذى يؤيد فعلياً الخطة الإسرائيلية.
ويشير الخبراء إلى عدة أسباب وراء انحياز ترمب لاستراتيجية إسرائيل. ويقول آرون ديفيد ميللر، الزميل البارز في «مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي»، إن دعم ترمب مدفوع بحسابات سياسية محلية؛ حيث يلعب ترمب على قاعدته من المناصرين، خصوصاً المسيحيين الإنجيليين والناخبين المؤيدين لإسرائيل، الذين يرون أن الدعم الثابت لإسرائيل ضرورة أخلاقية واستراتيجية. ووفقاً لميللر، الدبلوماسي السابق الذي شارك في مفاوضات بين إسرائيليين وفلسطينيين على مدى عدة إدارات جمهورية وديمقراطية، فإن مساندة ترمب لخطة إسرائيل تُعزز موقفه قبل المعارك الانتخابية المقبلة، التي يستفيد فيها من نفوذ جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل، مثل لجنة
الشؤون العامة
الأميركية الإسرائيلية (AIPAC).
ترمب وبيبي
وهناك عامل آخر يتمثل في علاقة ترمب الشخصية بنتنياهو، التي توطّدت خلال فترة ولايته الأولى، من خلال إجراءات مثل الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية. وقد منح تأييد ترمب لنتنياهو غطاءً سياسياً لمواصلة سياساته العدوانية دون خوف من رد فعل الولايات المتحدة.
ويُشير الخبراء إلى رؤية ترمب لغزة بعقلية المطور العقاري، ووصفه لها بأنها "ريفييرا الشرق الأوسط" المحتملة، وإشارته إلى إعادة تطوير قطاع غزة تحت إشراف إسرائيلي أو أميركي، وهو ما يتماشى مع استراتيجية ترمب الأوسع في تعزيز الحلول الاقتصادية للصراعات الجيوسياسية.
وتقول صحيفة "
نيويورك
تايمز" إن اختيار مصطلح الاستيلاء بدلاً من الاحتلال مُتعمّد من قبل إسرائيل، فبموجب القانون الدولي، يفرض الاحتلال التزامات قانونية على القوة المحتلة، مثل توفير الاحتياجات المدنية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وبالتالي تتجنّب إسرائيل الاعتراف بالمسؤوليات القانونية بوصفها قوة محتلة، إلا أن حقيقة السيطرة العسكرية الكاملة ستضع إسرائيل أمام هذه الالتزامات، وقد تؤدي أفعال مثل التهجير القسري إلى توجيه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، ما قد يُورّط إسرائيليين وأميركيين على حد سواء.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
