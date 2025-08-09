هذا الأسبوع.. تحديد موعد ومكان لقاء بوتين وترامب المرتقب

وكتب على منصته "تروث سوشال": "اللقاء المرتقب بشدة بيني، بصفتي رئيس ، والرئيس ، رئيس ، سيُعقد الجمعة المقبل، 15 أغسطس/آب 2025، في ولاية ألاسكا العظيمة".من جانبه، صرح أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي ، بأن الأخير ونظيره الأمريكي سيلتقيان في ولاية ألاسكا الأمريكية يوم الجمعة 15 أغسطس.وأضاف: "روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان، وتحدان بعضهما البعض. ويبدو منطقيا تماما أن يعبر وفدنا جوا، وأن تعقد قمة مهمة ومرتقبة كهذه بين زعيمي البلدين في ألاسكا".كما أكد مساعد الرئيس الروسي أن التحضيرات للقمة الروسية الأمريكية بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي ترامب في ولاية ألاسكا لن تكون سهلة، مؤكدا أن الطرفين سيبذلان جهودا حثيثة لتحقيقها.وقال أوشاكوف: "ستكرس وواشنطن، بطبيعة الحال، الأيام القليلة المقبلة لبلورة أكثر نشاطا وكثافة للمعايير العملية والسياسية لقمة ألاسكا".وأضاف: "يبدو أن هذه العملية ستكون شاقة، لكننا سنشارك فيها بنشاط وكثافة".