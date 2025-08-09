بسبب تهديد صحي.. سحب محليات شائعة من الأسواق الأميركية

وقامت شركة NuNaturals Inc، التي تتخذ من يوجين في ولاية أوريغون مقرا لها، بسحب 78 عبوة من مسحوق ستيفيا ومستخلص فاكهة الراهب، بعد اكتشاف تصنيف خاطئ بين المنتجين، حيث وُصفت ستيفيا على أنها فاكهة الراهب، والعكس بالعكس. وتم توزيع هذه العبوات على متاجر في أنحاء ، وكان تاريخ انتهاء صلاحيتها في أبريل 2028.وحذرت من أن استهلاك هذه المنتجات قد يسبب عواقب صحية مؤقتة أو قابلة للعكس، خاصة للأشخاص الذين لديهم حساسية تجاه عشبة الرجيد، التي تنتمي إلى عائلة نبات الستيفيا نفسها. وقد تتراوح ردود الفعل التحسسية بين طفح جلدي وتورم وصعوبة في التنفس وتسارع في نبضات القلب.وتُعرف ستيفيا بكونها أحلى من السكر بين 50 إلى 300 مرة، ولا تحتوي على سعرات حرارية، أما فاكهة الراهب فهي أحلى من السكر بنسبة 100 إلى 250 مرة، ما يجعلها بديلا شائعا لمرضى السكري.وعلى الرغم من عدم تسجيل حالات مرضية أو تحسس مرتبطة بهذه المنتجات، لم تكشف الشركة عن الولايات التي تم توزيع العبوات المستدعاة فيها، رغم توريدها إلى آلاف المتاجر في الولايات المتحدة.وأشار الباحثون إلى أن الدراسات على ستيفيا أظهرت تأثيرا سلبيا محتملا على توازن البكتيريا في الأمعاء (ميكروبيوم الأمعاء)، ما قد يؤثر على صحة الجهاز ويزيد من خطر . أما فاكهة الراهب، فلا تزال الآثار طويلة المدى لاستخدامها غير واضحة لندرة الدراسات.وأوضحت إدارة الغذاء والدواء أهمية ملصقات المنتجات بعناية للأشخاص الذين يعانون من حساسية، مؤكدة أن سحب المنتجات يتم عند وجود أخطاء في الملصقات أو إذا شكلت خطرا صحيا بسبب التلوث أو انتقال أمراض منقولة بالغذاء.