لبنان ممتعض من تصريحات مستشار السيد الخامنئي بشأن سلاح حزب الله

وقالت الخارجية ، إنها "تذكّر القيادة في بأن الأجدر أن تلتفت إلى قضايا شعبها وتركز على تأمين احتياجاته وتطلعاته بدل التدخل في أمور لا تخصها"، مؤكدة أنها "لن تسمح لأي طرف خارجي بالتحدث باسم الشعب اللبناني".وأضافت أن "تصريحات مستشار المرشد الإيراني بشأن سلاح غير مقبولة"، متابعة: "الدولة سترد بما تقتضيه على أي محاولة للنيل من هيبة قراراتها أو التحريض عليها".وأكد ، مستشار المرشد الأعلى الإيراني في الشؤون الدولية، أن "المقاومة في ستصمد في مواجهة المؤامرات".وقال ولايتي، في مقابلة مع وكالة " " الإيرانية، ردا على القرار الذي تتبناه الحكومة اللبنانية لنزع سلاح "حزب الله" بضغط من وإسرائيل، إن "هذه ليست المرة الأولى التي تُطرح فيها مثل هذه الأفكار في لبنان، لكنها، ستفشل كما فشلت سابقاً"، مبينا أن "المقاومة في لبنان تحظى اليوم بقبول وتأييد جميع اللبنانيين من مسيحيين وشيعة وسنة وغيرهم".وأوضح أن "المقاومة تمثل كرامة لبنان وأن حياة وأمن هذا البلد مرتبطان بها". وذكّر بأن "اللبنانيين لم ينسوا أنه في عام 1982، حين لم تكن هناك مقاومة، وصل الإسرائيليون حتى جنوب ومنطقة الضاحية، لكنهم في النهاية اضطروا إلى الانسحاب تحت ضغط مقاومة حزب الله".