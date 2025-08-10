بينهم "عمراني وبوصبع وبدغيو".. استهداف أربعة إرهابيين

وقالت الوزارة في بيان "في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بكل أشكالها، تمكنت قوات الجيش على مستوى الحدود الجنوبية الشرقية بالناحية العسكرية الرابعة صباح السبت، من القضاء على 4 إرهابين مسلحين.وأضافت أن "العناصر الأربعة كانت مزودة بمسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف"، مشيرة إلى أنهم "كانوا ينشطون ضمن جماعات إرهابية خارج الجزائر".وأفادت في بيانها بأن الأمر يتعلق بكل من "عمراني معاذ"، و"بوصبع حسام"، و"غدير بشير معمر" و"بدغيو عقبة".وأوضحت الوزارة أن "هذه العملية تؤكد مرة أخرى، حرص ويقظة قوات الجيش على تصفية كل من تسول له نفسه محاولة اختراق الحدود والمساس بأمن المواطنين".