باكستان.. حديث عن الشهر الأكثر دموية

وقُتل 82 مسؤولًا أمنيًا، بينهم ثلاثة ضباط برتبة رائد، في موجة من الهجمات المسلحة والكمائن وعمليات الاختطاف في أنحاء بلوشستان وخيبر بختونخوا، وهما مقاطعتان لطالما كانتا بؤرةً للعنف الانفصالي والتشدد.

وصعّد مسلحون من باكستان والجماعات الانفصالية البلوشية أنشطتهم، وشنوا هجومًا منسقًا ودمويًا ضد المؤسسة الأمنية ، ويواجه الجيش الباكستاني حاليًا ضغوطًا هائلة، ويخوض ما يُطلق عليه المسؤولون الآن "تمردين متزامنين".

وواصلت حركة باكستان، التي شجعتها عودة طالبان إلى السلطة في عام 2021، هجومها في إقليم بختونخوا، بينما شنّ الانفصاليون البلوش هجمات متكررة في بلوشستان، مما أسفر عن مقتل كبار مسؤولي الجيش وأفراد من القوات شبه العسكرية في عمليات منسقة للغاية.

وتعكس هذه الهجمات، التي أعلنت جماعات مثل جيش تحرير بلوشستان وجبهة تحرير بلوشستان مسؤوليتها عنها، ليس فقط الدقة المتزايدة لعمليات المتمردين، بل أيضًا تنامي التنسيق الاستخباراتي والاستراتيجي داخل صفوف المتشددين.

وفي غضون ذلك، في 20 تموز، اختُطف سبعة ضباط شرطة في جنوب وزيرستان - وهو حدث يؤكد الامتداد العملياتي لحركة طالبان باكستان في عمق الحزام القبلي الباكستاني.

ووفقًا لتقييمات الاستخبارات، تشمل المناطق الأكثر عرضة للخطر ماستونغ، وأواران، وكلات، وأطراف كويتا في بلوشستان، وأوراكزاي، وجنوب وزيرستان، وشمال وزيرستان، وتانك، وباجور في خيبر بختونخوا، وفي العديد من هذه المناطق، فرضت المحلية حظر تجول للسماح بحركة قوات الأمن والحد من الخسائر في صفوف المدنيين.