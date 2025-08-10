الصفحة الرئيسية
السومرية تواكب سير ملايين الزوار نحو كربلاء (صور)
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536653-638904475723119738.jpeg
باكستان.. حديث عن الشهر الأكثر دموية
دوليات
2025-08-10 | 12:59
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
24 شوهد
تشهد باكستان تدهورًا متواصلًا في أمنها الداخلي، حيث أصبح شهر تموز 2025 الشهر الأكثر دمويةً لأفراد الأمن في البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وقُتل 82 مسؤولًا أمنيًا، بينهم ثلاثة ضباط برتبة رائد، في موجة من الهجمات المسلحة والكمائن وعمليات الاختطاف في أنحاء بلوشستان وخيبر بختونخوا، وهما مقاطعتان لطالما كانتا بؤرةً للعنف الانفصالي والتشدد.
وصعّد مسلحون من
حركة طالبان
باكستان والجماعات الانفصالية البلوشية أنشطتهم، وشنوا هجومًا منسقًا ودمويًا ضد المؤسسة الأمنية
الباكستانية
، ويواجه الجيش الباكستاني حاليًا ضغوطًا هائلة، ويخوض ما يُطلق عليه المسؤولون الآن "تمردين متزامنين".
وواصلت حركة
طالبان
باكستان، التي شجعتها عودة طالبان إلى السلطة في
أفغانستان
عام 2021، هجومها في إقليم
خيبر
بختونخوا، بينما شنّ الانفصاليون البلوش هجمات متكررة في بلوشستان، مما أسفر عن مقتل كبار مسؤولي الجيش وأفراد من القوات شبه العسكرية في عمليات منسقة للغاية.
وتعكس هذه الهجمات، التي أعلنت جماعات مثل جيش تحرير بلوشستان وجبهة تحرير بلوشستان مسؤوليتها عنها، ليس فقط الدقة المتزايدة لعمليات المتمردين، بل أيضًا تنامي التنسيق الاستخباراتي والاستراتيجي داخل صفوف المتشددين.
وفي غضون ذلك، في 20 تموز، اختُطف سبعة ضباط شرطة في جنوب وزيرستان - وهو حدث يؤكد الامتداد العملياتي لحركة طالبان باكستان في عمق الحزام القبلي الباكستاني.
ووفقًا لتقييمات الاستخبارات، تشمل المناطق الأكثر عرضة للخطر ماستونغ، وأواران، وكلات، وأطراف كويتا في بلوشستان، وأوراكزاي، وجنوب وزيرستان، وشمال وزيرستان، وتانك، وباجور في خيبر بختونخوا، وفي العديد من هذه المناطق، فرضت
إدارات المقاطعات
المحلية حظر تجول للسماح بحركة قوات الأمن والحد من الخسائر في صفوف المدنيين.
وتشهد بلوشستان، أكبر مقاطعات باكستان وأقلها نموًا، حالة من الصراع منخفض الحدة منذ عقود، لكن الأشهر الأخيرة شهدت تصعيدًا حادًا في العنف الانفصالي،
وحدّث المتمردون البلوش، الذين طالبوا طويلاً بالحكم الذاتي أو الانفصال، تكتيكاتهم، مستهدفين كبار العسكريين بشكل متكرر، مستخدمين أسلحة متطورة.
>>
تابع قناة السومرية على
منصةX
