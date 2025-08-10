زلزال بقوة 6 درجات يهز تركيا

أفادت وسائل إعلام دولية، مساء الأحد، بأن زلزالا بقوة 6 درجات هز .

وقالت تلك الوسائل، إن والطوارئ التركي "آفاد" أشار إلى أن الزلزال بقوة 6.1 درجة مركزه باليكيسير غربي البلاد.

وذكرت أن الزلزال وقع على الساعة 19:53 وشعر به سكان إسطنبول وغرب وشمال غرب وجنوب غرب تركيا،.

ووفق منطقة سينديرجي بولاية باليكيسير التركية، فإنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن خسائر بشرية أو مادية أو أضرار أخرى.

من جانبه، قال التركي علي ييرليكيايا في تدوينة على منصة "إكس"، إن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر مركزه سيندرجي بولاية ، شعر به سكان إسطنبول والولايات المحيطة بها.



وأوضح وزير الداخلية أن جميع فرق والطوارئ والمؤسسات المعنية، بدأت على الفور بإجراء مسوحات ميدانية، وأكد أنه لم تسجل أي آثار سلبية حتى الآن، مشيرا إلى أن السلطات تراقب الوضع عن كثب.



