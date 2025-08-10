روسيا: إسرائيل تتلاعب بمجلس الأمن لتحقيق مصالحها

وأشار بوليانسكي إلى أن المندوب الإسرائيلي تلاعب بمجلس الأمن لتحقيق المصالح الإسرائيلية، مضيفا أن التصعيد الإسرائيلي من شأنه أن يهدد الأمن وحياة الرهائن في القطاع.وشدد نائب المندوب الروسي لدى على أن قرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال سيعقد الوضع الإنساني ويفاقم معاناة المواطنين في القطاع.وأضاف بوليانسكي أن خطط دفع المدنيين للنزوح في غزة واستخدام الجوع كسلاح أمور ترقى لأن تكون جريمة حرب.وقال نائب مندوب : "نؤيد بشكل ثابت ودائم التسوية الدبلوماسية للقضية الفلسطينية على أساس صيغة (دولتين لشعبين)، والتي ستزيل المخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل، وكذلك تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة لدولته المستقلة.