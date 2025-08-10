تركيا.. "زلزال باليكيسير" يدمر عددا من المباني والمنازل

وقالت وسائل الإعلام إنه وكحصيلة أولية، انهار أكثر من 10 مبان وكل مبنى مكون من عدة طوابق في منطقة .وأضافت المصادر ذاتها أنه تم التبليغ عن انهيار عدد من المباني والمنازل بالمناطق القريبة لمركز الهزة.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام دولية، بأن زلزالا بقوة 6.1 درجة هز غربي .وذكرت أن الزلزال وقع على الساعة 19:53 وشعر به سكان إسطنبول وغرب وشمال غرب تركيا وجنوب غرب تركيا.وقال التركي قايا في تدوينة على منصة "إكس"، إن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر مركزه سيندرجي بولاية ، شعر به سكان إسطنبول والولايات المحيطة بها.