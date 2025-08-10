إيران تقرر حذف 4 أصفار من عملتها

وقالت المتحدثة باسم الحكومة مهاجراني، فيما يتعلق بمسألة حذف أربعة أصفار من العملة: "اليوم، طرح موضوع حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية في الحكومة ووافقت عليه الحكومة".وأضافت فاطمة مهاجراني: "بناء عليه، سيتم شرح هذه المسألة للشعب أثناء التنفيذ، وسنستخدم عملتين لفترة ما حتى اكتمال التنفيذ".وذكرت أن هذه المسألة بدأت عام 2008، وترددت في النقاشات بين الحكومات والبرلمانات، مشيرة إلى أنه سيتم شرحها بمزيد من التفاصيل في الاجتماعات المقبلة.