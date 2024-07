بحوث تخرج عراقية تُدرج في قواعد بيانات عالمية

الكلية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان هذه الخطوة سابقة نادرة تهدف إلى تعزيز العملية العلمية في الكلية، مشيرة الى ان البحوث المنشورة تعود لطلبة قسم إدارة الأعمال، وقد أشرف على إعدادها الأستاذ المساعد الدكتور عباس كاطع عطية، رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية. أسماء الطلبة وعناوين بحوثهم هي كالتالي:الباحثان: علي حسين وفاطمة صدام عنوان البحث: Sustaining an Agile Supply Chain by Adopting Industry Technologies (4.0)الباحث: سعد كاظم خماط، عنوان البحث: Maximizing the Marketing Capabilities and Digital Sustainability of B2B & B2C Platforms Using Artificial Intelligenceوأشار عميد الكلية صادق زوير السعيدي إلى أن نشر هذه البحوث في مجلات عالمية يُعد إنجازًا كبيرًا يعكس المستوى العلمي الرفيع للطلبة والجهود المبذولة من قبل أعضاء هيئة التدريس لترسيخ العملية التعليمية والبحثية في الكلية.ويعني نشر بحوث تخرج لطلبة البكالوريوس العراقيين في مجلات علمية معترف بها دولياً، أن هذه البحوث تتابعها وتستخدمها الأكاديميات والمؤسسات العلمية حول العالم، مما يساهم في رفع مكانة الطلبة العراقيين والجامعة أكاديمياً وعلمياً.