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نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الابتدائي لمديريتين
محليات
2024-08-09 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
423 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الابتدائي للكرخ الثالثة وصلاح الدين.
وأعلنت المديرية العامة لتربية الكرخ الثالثة نتائج امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي للعام 2024/2023.
كما أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة صلاح الدين نتائج امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي للعام 2024/2023.
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