نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الابتدائي لمديريتين

تنشر السومرية نيوز، نتائج امتحانات الدور الثاني للسادس الابتدائي للكرخ الثالثة وصلاح الدين.

وأعلنت المديرية العامة لتربية الكرخ الثالثة نتائج امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي للعام 2024/2023.



كما أعلنت المديرية العامة للتربية في محافظة صلاح الدين نتائج امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي للعام 2024/2023.